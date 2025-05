Dernière ligne droite avant le conclave au Vatican

Des cartes postales en vente devant la basilique, place Saint-Pierre au Vatican, le 5 mai 2025 ( AFP / Gabriel BOUYS )

J-1 pour l'Eglise catholique: les cardinaux ont tenu mardi dans la matinée leur dernière réunion préparatoire avant d'emménager au Vatican où ils entameront mercredi le conclave, une réunion à huis clos pour élire le successeur du pape François.

Plus de deux semaines après la mort du jésuite argentin, les 133 cardinaux électeurs s'enfermeront à partir de mercredi après-midi sous les majestueuses fresques de la chapelle Sixtine pour un conclave qui s'annonce particulièrement ouvert.

Ils prendront place autour de tables recouvertes de nappes en satin beige et rouge, avant de voter sous la célèbre fresque du Jugement dernier de Michel-Ange.

Les prélats inscriront le nom de leur choix sur le bulletin, sous la mention "Eligo in Summum Pontificem", qui signifie en latin "J'élis le souverain pontife". Puis le bulletin plié sera placé sur un plateau d'argent, et ensuite glissé dans l'urne.

Mardi matin, les cardinaux, électeurs (âgés de moins de 80 ans) ou non, se sont retrouvés pour la dernière réunion préparatoire, évitant les micros et caméras d'une centaine de journalistes de nombreux pays, signe de la médiatisation planétaire de l'évènement.

A l'issue de cette réunion ils ont lancé un appel pour "une paix juste et durable" en Ukraine, au Moyen-Orient et "dans tant d'autres parties du mondes", a indiqué le service de presse du Vatican.

Avant la fermeture des portes de la chapelle Sixtine mercredi après-midi, les cardinaux jureront de garder le secret absolu, sous peine d'excommunication. Il leur sera interdit de communiquer avec le monde extérieur tant qu'ils n'auront pas élu un nouveau pape.

Le Vatican a annoncé qu'il couperait le réseau téléphonique à l'intérieur de la petite cité-État mercredi à partir de 15H00 (13H00 GMT) jusqu'à l'élection, mais pas place Saint-Pierre où seront massés les fidèles.

Les cardinaux, qui devront se séparer de leurs téléphones portables, informeront le monde de l'avancée de leurs travaux en brûlant leurs bulletins de vote pour produire de la fumée - noire en l'absence de choix, blanche pour un nouveau pape, un cérémonial à la forte symbolique visuelle retransmis en mondovision.

- "Cinq ou six" -

Les discussions du "pré-conclave" ont jusqu'à présent abordé un large éventail de sujets, des finances du Vatican au scandale des violences sexuelles, en passant par l'unité de l'Église et le profil du prochain pape.

Le balcon de la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre au Vatican, le 6 mai 2025, d'où le nom du nouveau pape sera annoncé ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Avec 133 cardinaux électeurs - un record - originaires de quelque 70 pays des cinq continents, ce conclave est le plus grand et le plus international jamais organisé, rendant son issue plus incertaine que jamais.

"Il y a divers profils, de nombreuses personnalités qui peuvent être élues. Au moins cinq ou six, je dirais", a affirmé au Corriere della Sera l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco.

"Il y avait les candidats pour ainsi dire naturels, ceux qui par leur rôle et leur personnalité sont déjà connus. Et il y a aussi ceux qui interviennent et vous font penser: c'est une parole forte. Mais il n'y a personne qui +écrase+ les autres, quelqu'un dont on pourrait penser: ce sera lui", a-t-il ajouté.

Plus d'une douzaine de noms circulent comme candidats potentiels, de Pierbattista Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem, au conservateur hongrois Peter Erdö.

"Il ne doit pas être trop fermé d'esprit", estime Veronica de Garcia, 30 ans, une touriste mexicaine.

Mais "un pape favorable à l'avortement est impensable", assure pour sa part Enzo Orsingher, 78 ans, originaire de Rome.

François a multiplié les réformes au cours de ses 12 années de pontificat, mais son action a été la cible d'une vive opposition interne.

Noms choisis par les papes au début de leur pontificat, dans l'ordre du plus au moins fréquent ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

Il a nommé environ 80% des cardinaux électeurs actuels, mais les experts estiment que ceux-ci ne choisiront pas nécessairement un successeur marchant sur ses traces.

Les "princes de l'Eglise" séjournent traditionnellement dans la résidence Sainte-Marthe au Vatican, qui dispose de salles de bains privatives et d'un service d'étage de type hôtelier.

Mardi en fin d'après-midi les premiers cardinaux arrivaient valise à la main, a constaté l'AFP. Ils peuvent accéder à leur chambre - attribuée par tirage au sort - d'ici la messe de mercredi matin (08H00 GMT).

Médecins, chauffeurs, cuisiniers, personnel de sécurité et de nettoyage: les personnes entourant les cardinaux sont également tenues au secret et ont prêté serment lundi.