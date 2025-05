Oman annonce un accord de cessez-le-feu entre les Etats-Unis et les Houthis du Yémen

Une photo fournie par l'agence de presse des Houthis le 6 mai 2025 montre un avion en feu à l'aéroport international de Sanaa, cible de frappes israéliennes ( SABA / - )

Les Etats-Unis et les rebelles houthis du Yémen sont parvenus à un accord de cessez-le-feu, a indiqué mardi le médiateur omanais après que le président Donald Trump a annoncé l'arrêt des frappes américaines contre ces insurgés.

L'annonce de l'accord qui doit permettre une liberté de navigation en mer Rouge, est intervenue quelques heures après des bombardements aériens israéliens qui ont détruit l'aéroport international de la capitale yéménite Sanaa et fait trois morts selon les rebelles.

Dans l'immédiat, aucune réaction des Houthis n'a pu être obtenue.

"A la suite de discussions et contacts menés par le sultanat d'Oman avec les Etats-Unis et les autorités concernées à Sanaa (...) les efforts ont abouti à un accord de cessez-le-feu entre les deux parties", a annoncé le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Boussaïdi.

"A l'avenir, aucune des deux parties ne prendra pour cible l'autre, y compris les navires américains, en mer Rouge et dans le détroit de Bab al-Mandeb", au large du Yémen. Le cessez-le-feu permettra de "garantir la liberté de navigation et la fluidité du commerce maritime international".

Affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens, les Houthis ont revendiqué des dizaines d'attaques de missiles et de drones contre Israël depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Ils ont aussi attaqué des navires qu'ils estiment liés à Israël au large du Yémen, sur une voie maritime essentielle pour le commerce mondial.

En représailles, les Etats-Unis, sous la présidence de Joe Biden, ont lancé à partir de janvier 2024 des raids contre des positions des rebelles au Yémen. Ces frappes se sont intensifiées depuis le 15 mars, sous l'administration de Donald Trump.

"Les Houthis ont annoncé (...) qu'ils ne voulaient plus se battre. Ils ne veulent tout simplement plus se battre. Et nous allons honorer cela. Nous arrêterons les bombardements, et ils ont capitulé", a déclaré plus tôt M. Trump.

- "Aéroport complètement détruit" -

"Ils disent qu'ils ne feront plus exploser de navires, et c'était notre objectif", a ajouté M. Trump, en promettant une "très, très grande annonce" avant son voyage au Moyen-Orient la semaine prochaine, sans en préciser la nature.

En riposte à un tir de missile des Houthis dimanche sur le principal aéroport international d'Israël, Israël a mené des frappes contre l'aéroport de Sanaa, des stations électriques de la région et une cimenterie à Amrane (nord), a indiqué la chaîne des rebelles Al-Massirah en faisant état de trois morts.

"Trois des sept avions appartenant à la compagnie nationale Yemenia ont été détruits à l'aéroport de Sanaa, et l'aéroport international a été complètement détruit", a indiqué un responsable aéroportuaire.

Depuis 2022, seule la compagnie nationale yéménite Yemenia assure une liaison commerciale limitée à partir de l'aéroport de Sanaa, avec Amman comme principale destination. L'aéroport accueille aussi des vols humanitaires opérés par l'ONU.

Les Houthis avaient averti que "l'agression (israélienne) ne restera pas sans réponse".

Soutenus par l'Iran, ennemi juré d'Israël, les Houthis sont en guerre contre le pouvoir au Yémen depuis 2014 et contrôlent une large partie de ce pays pauvre de la péninsule arabique situé à plus de 1.800 km d'Israël.

Lundi, Israël a indiqué avoir ciblé des infrastructures des Houthis dans l'ouest du Yémen, pour la cinquième fois depuis juillet 2024, "en réponse aux attaques répétées du régime terroriste houthi contre l'Etat d'Israël".

Les Houthis font partie, avec le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais notamment, de ce que l'Iran présente comme "l'axe de la résistance" face à Israël. Téhéran dément néanmoins fournir une aide militaire aux Houthis.

- "Directement responsable" -

Des membres des services de sécurité inspectent un cratère après la chute d'un missile dans une zone plantée d'arbres à côté d'une bretelle d'accès aux parkings de l'aéroport de Tel-Aviv, le 4 mai 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a accusé l'Iran d'être "directement responsable" des attaques des rebelles houthis contre Israël et averti qu'il en subirait "toutes les conséquences".

Alors que la quasi-totalité des tirs des Houthis ont été interceptés depuis plus d'un an par les défenses aériennes israéliennes, dimanche un missile a frappé directement pour la première fois à l'intérieur du périmètre de l'aéroport Ben Gourion près de Tel-Aviv.

Les rebelles yéménites ont revendiqué "un tir de missile balistique hypersonique sur Ben Gourion", qui a provoqué une brève interruption du trafic aérien et une suspension provisoire de vols internationaux.

Cette capture tirée d'images partagées par le Commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom) le 15 mars 2025 montre un avion de combat américain F/A-18 Super Hornet décollant du porte-avions USS Harry S. Truman en mer Rouge ( DVIDS / - )

L'Iran a nié avoir aidé les Houthis dans l'attaque et son chef de la diplomatie, Abbas Araghchi, a accusé Israël de vouloir entraîner les Etats-Unis dans une "catastrophe" au Moyen-Orient.