Le debrief du 16 janvier : début de semaine tranquille pour le CAC 40

information fournie par Boursorama • 16/01/2023 à 18:10

La Bourse de Paris finit cette première journée de la semaine en hausse de 0,28% vers les 7043 points et 2,4 milliards d'euros échangés. C'est peu mais lke CAC 40 a dû tracer son chemin tout seul aujourd'hui alors que Wall Street est resté fermé pour le Martin Luther King's day. L'actualité du jour, c'est l'ouverture du forum économique mondial de Davos qui réunit une partie de la semaine élites politiques et économiques.

Valeurs en hausse

CGG arrive en tête du SBF 120, et c'est peut-être un grâce à Société générale qui a relevé sa recommandation de "conserver" à "acheter" et un objectif de cours un tout petit peu relevé de 0,91 à 0,92 euro.

Derrière, on retrouve Valneva et Orpéa

Sur le CAC 40, c'est Carrefour qui se distingue. UBS confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 17,50 euros, tablant sur des ventes solides au titre de 2022 et conformes aux attentes. Thales, Veolia et Teleperformance sont également bien orientés

Valeurs en baisse

C'est McPhy Energy qui est lanterne rouge sur le SBF 120 devant Ubisoft, toujours sous pression depuis son gros profit warning de la semaine dernière.

Sur le CAC 40 aujourd'hui, c'était Orange qui était le plus dans le rouge; En cause, Jefferies abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver" et abaisse son objectif de cours de 12,40 à 10 euros.

Hermès arrive derrière alors que Citigroup a pourtant relevé son objectif de cours sur le titre de 1.470 à 1.700 euros.

LG (redaction@boursorama.fr)