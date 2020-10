Le debrief Bourse du 8 octobre : plan de relance ou pas, le CAC 40 gagne 0,61%

Boursorama • 08/10/2020 à 18:16

Relancera relancera pas ? Si vous aviez aimé le feuilleton de la guerre commerciale avec la Chine, vous allez adorer celui sur le plan de relance. Après une volte-face dont il a le secret, Donald Trump a déclaré sur Fox News que les négociations entre les républicains et les démocrates avaient de "bonne chance" de déboucher sur un compromis.

Alors, non plus sur un plan global mais au moins sur les mesures ciblées dont on parlait hier pour les petites entreprises et les foyers américains et le secteur aérien. Ce qui fait déjà un joli morceau. Et puis le président qui a aussi déclaré qu'il refusait de participer au prochain débat, qui sera virtuel, avec Joe Biden... Cette campagne tient toutes ses promesses.

Du coup, rebond à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui finit en progression de 0,61% vers les 4912 points. Rebond pour l'indice français et poursuite de la hausse pour le Dow Jones qui grimpe plus timidement de 0,14% vers les 28.342 points à 17h45 et le Nasdaq à +0,4% vers les 11.411 points, un indice des valeurs de technologies qui affiche désormais une progression de plus de 27% depuis le 1er janvier.

Valeurs en hausse

Décidément volatile en ce moment, Klépierre est en tête du SBF 120

Sur le CAC 40, ça va bien pour Atos et surtout Capgemini (+5,32%) dans le sillage des chiffres rassurants publiés par leur homologue indien Tata Consulting. Capgemini qui va par ailleurs procéder à un rachat d'actions suite à son augmentation de capital.

Publicis (+1,96%) était bien orienté après une appréciation favorable de Goldman Sachs sur le secteur publicitaire. Goldman Sachs qui a relevé son objectif de cours sur TF1. Le titre gagne 4,61%

TechnipFMC (+4,58%) profite de la progression du baril de Brent et Scor (+4,03%) est porté, selon Investir, par un relèvement d'Exane BNP Paribas sur le titre de «neutre» à «surperformance».

Valeurs en baisse

Prises de bénéfices logiques après les trois dernières séances de forte hausse pour Lagardère. Prises de bénéfices aussi pour Tarkett.

Biomérieux et Plastic Omnium étaient à la peine.

Sur le CAC 40 c'est Teleperformance qui n'a pa su trouver une oreille attentive chez les investisseurs, les valeurs du luxe Kering et LVMH reculaient également...

LG (redaction@boursorama.fr)