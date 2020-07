Le debrief Bourse du 8 juillet : Le CAC 40 navigue toujours à vue

Boursorama • 08/07/2020 à 17:50

Deuxième séance de repli consécutive pour le CAC 40 aujourd'hui avec un indice qui repasse en dessous des 5000 points vers les 4981 points en repli de 1,24% et des petits volumes : 2,8 milliards d'euros échangés.

L'optimisme est en train de céder la place à la prudence chez les investisseurs qui regardent l'accélération de la pandémie dans plusieurs États américains, au Brésil et en Inde, et des cas des amorces de seconde vague dans certains Etats européens.

C'est aussi la veillée d'armes avant la publication des résultats d'entreprises du deuxième trimestre qui commencera la semaine prochaine aux Etats-Unis et qui montrera le plein impact de la crise sanitaire sur les chiffres publiés.

Valeurs en hausse

Ce sont les deux groupes d'énergie EDF et Albioma qui ont dominé les hausses devant Lagardère

Ubisoft signe une 4e séance consécutive dans le vert et prend désormais près de 20% sur un mois. Un intérêt pour le secteur des jeux vidéo qui profite également à Bigben Interactive sur le SRD : +6,8%

Ça a carburé aussi pour TechnipFMC avant de s'essouffler en fin de séance +0,52%. Le groupe parapétrolier a remporté un contrat de plus d'un milliard d'euros auprès de ANOPC. TechnipFMC fournira des équipements et construira le nouveau complexe d'hydrocraquage pour la raffinerie d'Assiout en Egypte.

Valeurs en baisse

Nokia a décroché aujourd'hui (-7,93%). Le groupe de télécoms est pénalisé par JPMorgan, qui a abaissé sa recommandation sur le titre de Surpondérer à Neutre. La banque américaine craint une baisse des commandes de la part de Verizon, un des principaux clients de l'équipementier finlandais

Ca reste compliqué pour Akka Technologies. Le titre abandonne encore près de 7% aujourd'hui et 61% depuis le 1er janvier.

Séance difficile aussi pour Vallourec et Elis, le groupe de blanchisserie industrielle a annoncé la finalisation de l'acquisition de 100% de Kings Laundry en Irlande.

Et puis le sur le CAC 40, il y avait des ratés dans le moteur de Renault et Peugeot, lanterne rouge de l'indice à -4,6% et -4,2%

LG (redaction@boursorama.fr)