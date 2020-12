Le debrief Bourse du 8 décembre : nouvelle séance de repli pour le CAC 40

Boursorama • 08/12/2020 à 18:11

Les incertitudes sur l'issue des discussions entre Londres et Bruxelles sur la question du Brexit relayent au second plan le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19 au Royaume-Uni, pourtant signe d'espoir.

Nouvelle séance en territoire négatif pour le CAC 40 qui a toutefois considérablement réduit ses pertes en fin d'après-midi. L'indice termine sur une baisse de -0,23% vers les 5560 points.

Du côté des valeurs, c'est encore, et comme hier, le segment technologique qui tire son épingle du jeu. Teleperformance, plus forte hausse +2,02%. Capgemini +0,55%

En hausse également Alstom +1,48% et Vivendi presque 1%.

A contrario, les banques sont toujours dans le rouge pénalisées par les incertitudes liées au Brexit et à la réunion de la BCE de ce jeudi. Crédit Agricole, plus mauvaise performance du CAC 40 -2,66%. Société Générale -1,53%. Repli moins marqué pour BNP Paribas : -0,49%.

Renault enregistre de son côté une chute de 1,39% après s'être vu dégradé par Bank of America Securities.

Sur le SBF 120, Solutions 30 est très recherché : +5,25%

TF1 est bien orienté également grâce à JPMorgan, qui a relevé son objectif de cours à 12 euros 70 contre 10,40 euros en misant sur une reprise soutenue du marché publicitaire.

La FDJ gagne également de son côté 2,52%.

A l'inverse, les foncières commerciales se replient

Repli également pour les valeurs liées au tourisme à l'instar d'Air France-KLM, preuve que la pandémie est encore dans les esprits.

Ipsen est par ailleurs pénalisé par Morgan Stanley qui dégrade sa recommandation à pondération en ligne contre surpondérer et baisse son objectif de cours à 85 euros contre 101 euros.

Outre-Atlantique, Wall Street a ouvert en baisse. Le Congrès peine toujours à s'accorder sur un plan de relance alors que la dégradation de la situation sanitaire aux Etats-Unis accroît le risque d'un nouveau coup de frein à l'économie. Au moment de la clôture parisienne, les indices de la Bourse de New York évoluent en ordre dispersés : le Dow Jones et le S and P 500 progressent dans le vert tandis que le Nasdaq est en recul