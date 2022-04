Le debrief Bourse du 8 avril : le CAC 40 finit la semaine sur une nette hausse

information fournie par Boursorama • 08/04/2022 à 18:00

Bon malgré un parcours en dents de scie, on l'a finalement notre rebond. Le CAC 40 clôture cette journée sur une progression de 1,34% vers les 6548 points et près de 3,7 milliards d'euros échangés. Sur la semaine, l'indice français a quand même perdu un peu plus de 2% dans un contexte compliqué entre élection présidentielle, guerre en Ukraine et resserrement monétaire en cours, on ne va pas y revenir...

D'ailleurs aux Etats-Unis, les indices évoluent en ordre dispersé alors que les rendements obligataires continuent de grimper. Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des bons du Trésor à dix prend plus de cinq points de base à plus de 2,70%, au plus haut depuis mars 2019. A 17h45, le Dow Jones grimpe de 0,6% vers les 34.805 points alors que le Nasdaq lui se replie de 0,6% vers les 13.807 points.

Valeurs en hausse

C'est pour Sodexo que les investisseurs avaient le plus d'appétit sur le SBF 120. C'est sans doute un peu grâce à RBC passé de «performance en ligne» à «surperformance» sur le titre du groupe de restauration collective même si l'objectif de cours a été ajusté de 84 à 83 euros. L'analyste estime notamment que la décote de l'action par rapport à ses concurrents est exagérée.

Derrière, Alstom était aussi sur de bons rails. Le titre du constructeur ferroviaire est dans la liste des «top picks» de Citi, même si, là aussi, le courtier a abaissé son objectif de cours de 47 à 42 euros.

Toujours sur le SBF 120, CGG progresse de 5,36% et Orpéa rebondit de 5,25% après trois séances de repli

Enfin sur le CAC 40 encore un avis d'analyste qui fait son effet, Sanofi grimpe alors que Cowen and Company relève son objectif de cours de 98 à 109 euros. Le titre a d'ailleurs inscrit un nouveau plus-haut absolu à 104,46 euros en clôture.

Valeurs en baisse

On assiste à des prises de bénéfices sur Virbac, Sartorius Stedim, Dassault Systèmes et Worldline.

En baisse mais symbolique aussi de Crédit Agricole -0,02%. La banque a pris une participation de 9,18% au capital de la Banco BPM, troisième banque italienne issue de la fusion de Banco Popolare et Banca Popolare di Milano en 2017.

LG (redaction@boursorama.fr)