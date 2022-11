Le débrief Bourse du 7 novembre : le CAC 40 en pause pour ce début de semaine

information fournie par Boursorama • 07/11/2022 à 18:00

Bon clairement, le CAC 40 ne savait pas trop sur quel pied danser aujourd'hui. Après une ouverture en baisse il a regagné du terrain avant de passer le plus clair de la séance autour de son point d'équilibre et de finir sur un zéro pointé vers les 6416 points, et 3,2 milliards d'euros échangés. C'est la situation de la Chine qui provoque notamment cette indécision.

Vendredi, la Bourse française avait gagné 2,77% dans l'espoir que Pékin pourrait relâcher sa politique sanitaire très stricte face au Covid-19. Ca a depuis été démenti par les autorités alors que le pays a rapporté aujourd'hui le chiffre le plus élevé de nouveaux cas en six mois. Une situation qui pénalise les exportations chinoises qui ont connu en octobre leur premier repli depuis 2020.

Aux Etats-Unis, c'est vert pour le moment. A 17h45, le Dow Jones est à +0,6% vers les 32.606 points et le Nasdaq à +0,1% vers les 10.486 points. Les investisseurs qui seront attentifs aux résultats des élections de mi-mandat qui auront lieu demain.

Valeurs en hausse

McPhy Energy poursuit sa progression et termine en tête du SBF 120.

Ca va bien aussi pour CGG qui se remet de sa grosse chute de la semaine dernière et Technip Energies. Pour ce dernier, il faut dire que Jefferies a relevé son objectif de cours de 15 à 17 euros.

Sur le CAC 40, Renault est une nouvelle fois en pole position. Le constructeur tiendra demain sa réunion investisseurs avec des annonces à la clé. En tout cas, Bloomberg croit savoir que la marque au losange viserait une valorisation d'environ 10 milliards d'euros pour son activité de voitures électriques. Sinon ca roule aussi pour Michelin.

Alstom et Axa complètent le quatuor de tête.

Valeurs en baisse

Pas grand chose de notable. Une fois n'est pas coutume, c'est Teleperformance qui signe le plus fort repli du SBF 120 à -5,27%.

Toujours très volatil, Orpea perd à nouveau près de 3%.

Sur le CAC 40 en plus de Teleperformance, Société Générale est mal orientée tout comme Vinci. Le groupe qui a réfuté aujourd'hui les accusations portant sur les conditions de travail de ses employés au Qatar, tout en confirmant la convocation d'une de ses filiales par un juge d'instruction de Nanterre en vue d'une éventuelle mise en examen.

