Le debrief Bourse du 7 janvier : séance attentiste à Paris

Boursorama • 07/01/2020 à 18:02

Séance prudente à la Bourse de Paris, les tensions entre l'Iran et les Etats-Unis ne déclenchent pas de panique, le baril de Brent recul repassant sous la barre des 68 dollars... mais ce n'est pas la franche euphorie non plus. Le CAC 40 termine la journée presque au point mort : -0,02% vers les 6012 points.

Outre-Atlantique, les investisseurs ont apprécié un ISM Services supérieur aux attentes à 55 en décembre contre 54,3 anticipé. Mais c'est un peu la même valse-hésitation avec un Dow Jones en repli de 0,07% vers 17h45 et un Nasdaq en hausse de 0,2%.

Valeurs en vue

En hausse

En tête du SBF 120, on retrouve Ipsen suivi par Biomérieux. le spécialiste du diagnostic in vitro profite d'une recommandation positive de Kepler Cheuvreux. A l'achat sur le titre, le bureau d'analyses a relevé son objectif de cours de 75 à 91 euros. Pour info le titre a clôturé à 85,25 euros ce soir.

Sinon ca roule toujours pour Plastic Omnium. Lors de sa journée investisseurs, l'équipementier auto a confirmé ses objectifs 2019 et a notamment expliqué qu'il visait une surperformance d'environ 5 points par an par rapport à une production automobile mondiale attendue à -2% en 2020 et stable en 2021 et 2022.

Coface de son côté a lui sans doute profité du relèvement de recommandation de JPMorgan de «neutre» à «surpondérer» avec un objectif de cours remonté de 10,80 à 12,70 euros.

Sur le CAC 40, Publicis figure parmi les plus fortes hausses grâce peut-être là aussi encore grâce à JP Morgan. Alors certes, la banque américaine reste à neutre sur le dossier mais elle a relevé son objectif de cours de 40 à 46 euros

En baisse

C'est la crevaison aujourd'hui pour Trigano. Le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires décevant pour le premier trimestre de l'exercice 2019-2020. Entre septembre et novembre les ventes se sont élevées à 560 millions en baisse de 3,2% à périmètre et changes constants, notamment pénalisées par des contre-performances en Suède et au Royaume-Uni. Oddo BHF a conservé sa recommandation à neutre sur le titre ainsi que son objectif à 100 euros malgré ce début d'exercice qualifié de 'décevant'.

Derrière, une fois n'est pas coutume on retrouve Dassault Aviation. C'est visiblement les livraisons des jets d'affaires Falcon qui ont déçu à 40 livraisons en 2019 contre 45 prévues et 41 en 2018.

LG (redaction@boursorama.fr)