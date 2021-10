Le debrief Bourse du 6 octobre : le CAC 40 limite sa baisse au terme d'une séance agitée

information fournie par Boursorama • 06/10/2021 à 18:22

Quelle séance ! Ca a tangué fort avec un CAC 40 qui a perdu jusqu'à 2,4% dans la matinée, avant de limiter la casse, on se console comme on peut.

Il finit tout de même en repli de 1,26% vers les 6493 points. Il faut dire qu'entre remontée des taux, craintes inflationnistes avec la flambée des prix de l'énergie et inquiétudes autour de la croissance chinoise, les investisseurs ont quelques motifs de préoccupation...

Sans surprise, c'est rouge aussi de l'autre côté de l'Atlantique, avec, à 17h45 un Dow Jones qui recule de 1% vers les 33.942 points et un Nasdaq à -0,6% vers les 14354 points. L'enquête ADP a pourtant fait ressortir des chiffres encourageants avec 568.000 emplois créés en de septembre, contre 430.000 attendues, on verra ce que ca donne pour les chiffres officiel de l'emploi vendredi.

Valeurs en hausse

Et on retrouve Eramet solide sur le SBF 120, le producteur de nickel a notamment profité d'un relèvement de recommandation d'Exane BNP Paribas passé de « Neutre » à « Surperformance » avec un objectif de cours de 92 euros.

Eutelsat aussi évoluait en altitude. Convoité par Patrick Drahi, l'opérateur satellitaire a augmenté sa participation de 17,6% à 22,9% au capital de OneWeb. Il devient ainsi le 2e actionnaire au sein de la constellation de 600 satellites en orbite basse destinés à fournir de l'internet haut débit.

Sur le CAC 40 c'est Pernod Ricard qui se distinguait devant, Eurofins Scientific qui profite de ses qualités défensives. Carrefour, un temps seule entreprise de l'indice en hausse grâce à la bonne publication trimestrielle du concurrent britannique Tesco complète ce trio de tête

Valeurs en baisse

Séance rouge pour les valeurs de l'or noir qui reculent avec le prix du brut. LE Brent cède 1,7% à un peu plus de 81 dollars le baril emmenant dans son sillage Vallourec et CGG et TechnipFMC.

Le chimiste Arkema aussi marquait également le pas

Et puis sur le CAC 40, les valeurs de l'auto étaient toutes en marche arrière à l'image de Renault, Stellantis et Michelin...

Publicis Groupe complète le tableau .

