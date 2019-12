Le debrief Bourse du 6 décembre : le CAC 40 profite des chiffres rassurants de l'emploi américain

Boursorama • 06/12/2019 à 17:45

Bon et bien cette semaine termine mieux qu'elle ne l'avait commencé. Troisième séance de hausse consécutive pour le CAC 40 qui finit à +1,21% vers les 5872 points. La tendance s'est nettement accélérée en début d'après-midi boostée par les chiffres officiels de l'emploi américain.

Les créations de postes ont enregistré en novembre leur plus forte augmentation depuis 10 mois aux Etats-Unis, avec 266.000 créations, bien au-dessus des attentes avec un taux de chômage qui retombe de 3,6 à 3,5%.

Réaction logique du Dow Jones et du Nasdaq qui progressent respectivement de 1,16 et 1% vers 17h45

VALEURS EN VUE

En hausse

Sur le marché français Casino mène la danse des hausses sur le SBF 120

CGG et Vallourec faisaient également partie des meilleures progressions dans la foulée de la hausse du Brent, à un peu plus de 64 dollars le baril

Et puis, l'éditeur de logiciels Dassault Systèmes a profité d'un coup de pouce de Goldman Sachs. Le bureau d'analyse de la banque américane a repris le suivi de la valeur à l'achat avec un objectif de cours de 175 euros.

En baisse

Une fois n'est pas coutume, c'est Ipsen qui est en têtes des baisses avec la plus forte chute de son histoire. Le laboratoire pharmaceutique accuse le coup alors que la FDA l'autorité de santé américaine a suspendu deux études avec Palovarotene dans la fibrodysplaise ossifiante progressive sur des patient agés de moins de 14 ans. Selon JPMorgan, qui reste à "neutre" sur la valeur avec un objectif de cours à 97,30 euros, cette décision pourrait conduire à limiter l'utilisation du traitement à des patients adultes et donc réduire le chiffre d'affaires potentiel de ce traitement de 80 à 100 millions d'euros.

Autre valeur sanctionnée : Tarkett. Le spécialiste des revêtements de sol a refroidi les investisseurs avec un profit warning hier. Il anticipe désormais un excédent brut d'exploitation (EBE) ajusté 2019 légèrement inférieur à celui de 2018, avec une marge en retrait par rapport à celle de l'année dernière alors qu'auparavant il tablait sur un EBE ajusté ajusté légèrement en hausse et une marge globalement stable.

Enfin dernier gadin de la journée, SMCP. Exposé à hong Kong et donc affecté par les troubles actuels, le groupe d'habillement, qui réunit les griffes Sandro, Maje et Claudie Pierlot a révisé à la baisse son objectif 2019 de marge brute d'exploitation ajustée entre 15,5 et 16% contre une stabilité à 16,9% envisagée précédemment.

