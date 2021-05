Le debrief Bourse du 4 mai : le CAC 40 renverse la vapeur à mi-séance

Boursorama • 04/05/2021 à 18:18

La séance a viré à l'aigre aujourd'hui à la Bourse de Paris. Le CAC 40 qui avait continué sur sa lancée pour atteindre un pic à 6.355.87 points, inédit depuis novembre 2000, a brusquement décroché à partir de la mi-journée pour finir en repli de 0,89% vers les 6.252 points.

Raison évoquée mais qui tient plus du prétexte pour justifier ce mouvement de correction : le viol par un avion chinois de l'espace aérien taïwanais, un nouvel incident qui vient illustrer le contexte de tensions croissantes entre les deux pays. Les volumes ont été plus soutenus aujourd'hui : près de 3,9 milliards d'euros échangés sur la séance

Aux Etats-Unis, c'est autre salle mais même ambiance. A 17h45, le Dow Jones cède 0,95% vers les 33.788 points et le Nasdaq décroche lui plus nettement de 2,7% vers les 13.523 points. Les géants de la tech comme Apple, Alphabet ou Facebook reculent de plus de 2%. A noter que le département américain du Commerce a annoncé ce mardi que le déficit commercial des Etats-Unis a atteint un record à 74,4 milliards de dollars en mars.

Valeurs en hausse

A fond de train, Trigano a publié des résultats solides pour le premier semestre de son exercice 2020-2021 et a exprimé sa confiance pour le second semestre. Le résultat opérationnel courant a grimpé de 69,5% à 151,4 millions, bien au-dessus des attentes et le résultat net part du groupe a pris 75% à 114 millions d'euros. Devant ces excellents chiffres Oddo BHF a réaffirmé son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours ajusté de 182 à 200 euros.

DBV repart en hausse et Vallourec signe une 3e séance d'affilée dans le vert alors que le baril de Brent s'échange à plus de 68,70 dollars... Total en profite également.

Ça plane aussi pour Dassault Aviation. L'Egypte a fait l'acquisition de 30 Rafale supplémentaires pour environ 4 milliards d'euros. Une nouvelle commande vient compléter la première acquisition de 24 Rafale, signée en 2015, et portera alors à 54 le nombre d'avions de combat made in France aux couleurs égyptiennes

Sur le CAC 40, Publicis Groupe mène la danse devant Vinci

Valeurs en baisse

on retrouve des valeurs habituées aux fortes variations à l'image de Neoen et McPhy Energy.

Comme aux Etats-Unis, la tech dans son ensemble est sous pression à l'image de Soitec sur le SBF 120 ou de Dassault Systèmes et Worldline sur le CAC 40 même si c'est Airbus qui signe la plus forte baisse de l'indice.

