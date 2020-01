Le debrief Bourse du 31 janvier : le CAC 40 termine la semaine sur un repli

Boursorama • 31/01/2020 à 18:29

Décidemment rien n'y fait. Après un rebond en début de matinée dopé par les bons résultats d'Amazon et par les propos rassurants du directeur de l'OMS sur le coronavirus, le CAC 40 a finalement basculé dans le rouge. L'indice termine la séance en baisse de -1,11% vers les 5806 points.

Il faut dire que les investisseurs ont sanctionné une croissance de la zone euro au dernier trimestre 2019 inférieure aux attentes : +0,1% seulement. En cause notamment des contractions plus fortes que prévu en France et en Italie. Les mouvements sociaux ont pénalisé la croissance hexagonale du dernier trimestre 2019 qui recule de 0,1%.

Du côté des valeurs, on retiendra pas mal de mouvements. TechnipFMC a d'abord profité du léger rebond du pétrole suite aux déclarations rassurantes de l'OMS pour finalement terminer en baisse. Air France KLM ou Arcellor Mittal, également sensibles à la situation chinoise se sont d'abord redressés en séance pour finalement terminer dans le rouge.

Mauvaise semaine pour STMicro qui termine lanterne rouge du CAC 40 -4,64%. Sur une semaine, le spécialiste des micro-conducteurs perd presque 7%.

Le numéro un mondial des cosmétiques l'Oréal n'échappe pas aux craintes entourant la propagation du coronavirus en Chine et à travers le monde. Le titre perd 2,58%.

Sur le SBF 120, alors que le secteur de la distribution est malmené par les mouvements sociaux, Maisons du Monde affiche la plus forte hausse de l'indice. L'action a connu une forte progression dans la foulée de la publication des revenus 2019. Le spécialiste de mobilier et d'articles de décoration a annoncé une croissance des ventes de 10,3%, sans donner leur montant.

Après avoir décroché hier, c'est un rebond technique pour SES Global qui affiche la deuxième plus forte hausse du SBF 120.

Du côté des baisses, la biotech DBV Technologies est toujours plombée par l'annonce d'une nouvelle augmentation de capital non ouverte aux particuliers et une diminution de sa trésorerie.

On part maintenant aux Etats-Unis. Très attendus car considérés comme un baromètre de l'activité industrielle aux Etats-Unis, les résultats de Caterpillar déçoivent. Le titre abandonne 2,17% en début de séance après une prévision de bénéfice annuel jugée décevante. Le pétrolier Chevron lâche du terrain également après l'annonce d'une perte de 6,6 milliards de dollars sur les trois derniers mois de l'année. Exxon Mobil déçoit aussi avec un chiffre d'affaires qui a reculé de 6,6%. c'est plus que les prévisions des analystes.

Les investisseurs peuvent toutefois se réjouir de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Ce dernier a été mesuré à 99,8 points au mois de janvier, alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 99,1 points.