Le debrief Bourse du 3 mai : le CAC 40 commence bien le mois

Boursorama • 03/05/2021 à 18:06

L'indice français débute mai du bon pied avec une progression de 0,61% vers les 6308 points mais des volumes aux abonnés absents : 2,3 milliards d'euros échangés seulement.

Aux Etats-Unis, les investisseurs n'ont pas vraiment réagi au recul de la croissance de l'activité dans le secteur manufacturier en avril, à 60,7, contre 64,7 en mars, là ou on l'attendait plutôt à 65. Le Dow Jones est donc en hausse de près de 1% à 17h45 vers les 34.196 points mais le Nasdaq a, lui, basculé dans le rouge -0,3% vers les 13.917 points.

Bien sûr on écoutera Le président de la Fed, Jerome Powell qui tiendra un discours en fin de journée.

Valeurs en hausse

TF1 continue de faire des bonnes audiences en Bourse ! le groupe de télévision grimpe encore de 5,6% aujourd'hui, en tête du SBF 120. M6 est également bien orienté +2,8%

ADP atterrit juste derrière et BIC garde l'étincelle après ses bons résultats trimestriels

En pole position du CAC 40 on retrouve Renault avec Stellantis, non loin derrière. En avril, les immatriculations de voitures neuves en France sont pourtant ressorties à un peu plus de 140.000, en baisse de 25,38% par rapport à avril 2019 (on a choisit une année pré-covid comme base de comparaison), pénalisée entre autres par la pénurie de semi-conducteurs. La chute est de 32,5% pour le groupe Renault et de 30,6% pour les différentes marques de Stellantis...

Enfin on retiendra la hausse de 25% d'Advicenne alors que l'agence européenne du médicament a donné son feu vert pour à la commercialisation de Sibnayal son traitement destiné aux patients atteints d'acidose tubulaire rénale distale.

Valeurs en baisse

Lagardère est lanterne rouge du SBF 120

Derrière, c'est DBV Technologies. La biotech a publié ses résultats pour le premier trimestre 2021. Au 31 mars 2021, sa trésorerie s'élevait à 152,5 millions de dollars, de quoi, selon DBV, lui donner un horizon financier jusqu'au second semestre 2022. Mais les investisseurs attendent des nouvelles concernant l'approbation du patch Viaskin Peanut en Europe et aux Etats-Unis.

Prises de bénéfices sur une autre biotech Valneva, boostée en fin de semaine dernière par l'information selon laquelle Plusieurs Etats membres souhaiteraient que l'UE passe commande pour son candidat-vaccin contre le COVID-19

Sur le CAC 40 la tech est sous pression à l'image de WorldLine et STMicro, le président du directoire du groupe de semi-conducteurs Jean-Marc Chéry sera d'ailleurs l'invité d'Ecorama demain à midi

Sinon, ça reste toujours compliqué pour Atos : encore -0,9% aujourd'hui...

