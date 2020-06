Le debrief Bourse du 29 juin : le CAC 40 débute la semaine sur une hausse de 0,73%

Boursorama • 29/06/2020 à 18:26

Le CAC 40 avait commencé sur la réserve et il a fallu attendre 15h30 et l'ouverture des marchés américains pour que l'indice français prenne plus nettement le chemin de la hausse avant de s'essouffler en fin de séance. Il termine cette première journée de la semaine à +0,73% vers les 4945 points et des volumes réduits 3,46 milliards d'euros échangés.

Aux Etats-unis, après la baisse prononcée de vendredi (-2,84% sur le Dow Jones), les indices se reprennent. Enfin, au moins le Dow Jones qui progresse de 1,7% à 25.441 points vers 17h45. En vedette, Boeing qui décolle de 6,6% alors que le régulateur américain a autorisé des vols tests pour les 737 max cloués au sol depuis plus d'un an en vue de la recertification de l'appareil...

Le Nasdaq lui est, pour une fois, moins vaillant (+0,9%). Après sa dégringolade de 8,5% vendredi, Facebook reste sous pression alors qu'un nombre croissant d'annonceurs boycotte le groupe jugé bien trop peu actif dans la lutte contre les discours de haine qui pullulent sur le réseau social.

Valeurs en hausse

On retrouve Renault en pole position du SBF 120. Mercredi, Luca de Meo prendra officiellement ses nouvelles fonctions de directeur général de Renault SA.

Derrière, on retrouve Nexans, Arcelormittal et Maisons du monde...

Et puis sur le SRD, la reprise du vol du 737 max a peut-être profité à l'équipementier aéronautique Lisi : +8,8%

Valeurs en baisse

Ce sont surtout les analystes qui ont causé les baisses du jour, à commencer par Elior, lanterne rouge du SBF 120 : HSBC a abaissé son opinion de «achat» à «conserver» sur le titre du groupe de restauration collective avec objectif ramené de 7,20 à 5,30 euros.

C'est le même HSBC qui fait reculer Capgemini après une recommandation passé de «achat» à «conserver» sur le titre.

On retrouve ensuite Biomérieux et Danone. Vendredi lors de son assemblée, le groupe a prévenu que les ventes de sa division eau reculeraient de 30% au niveau mondial au 2e trimestre. Et aujourd'hui, UBS a dégradé la valeur de «achat» à «vendre» avec un objectif de cours abaissé de 71 à 58 euros.

