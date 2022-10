Le debrief Bourse du 25 octobre : 2e séance de nette hausse à Paris

information fournie par Boursorama • 25/10/2022 à 18:37

Plutôt indécis jusqu'en milieu d'après-midi, le CAC 40 est passé sur "en avant toute" à partir de 15 heures et termine cette journée sur une franche progression de 1,94% vers les 6250 points et 3,3 milliards d'euros échangés. Il a notamment été aidé par une moisson de résultats d'entreprises plutôt bien accueillie et une détente sur les taux.

Aux Etats-Unis, c'est un peu la même ambiance avec là aussi pas mal de publications et à 17h45 un Dow Jones qui grimpe de 0,77% vers les 31.744 points et un Nasdaq à +1,8% vers les 11.150 points. Environ 20% des sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats trimestriels et plus de la moitié d'entre elles ont dépassé les attentes. Ce soir, on attend les chiffres de Microsoft et Alphabet après la clôture de Wall Street.

Valeurs en hausse

Interparfums était en odeur de sainteté aujourd'hui et finit en tête du SBF 120. Au troisième trimestre, le spécialiste des parfums sous licence a publié un chiffre d'affaires en hausse de 11,7% à 195,3 millions d'euros. Il en a profité pour relever sa prévision de chiffre d'affaires à entre 640 et 650 millions d'euros pour 2022, contre 630 à 640 sur la dernière estimation de juillet, et son objectif de marge opérationnelle à 17%, contre 16%.

Ca va bien aussi pour Air Liquide, grâce là aussi à des trimestriels appréciés. Sur la période, le chiffre d'affaires du groupe ressort à 8,25 milliards d'euros, en en croissance de 8,3% à périmètre et taux de changes comparables.

Seb s'en tire plutôt bien (+5,8%) même si le spécialiste du petit électroménager a abaissé ses objectifs 2022 dans la foulée de ses trimestriels avec un chiffre d'affaires attendu à 7,9 milliards contre 8 auparavant et une marge opérationnelle entre 7 et 7,5% contre 8 à 8,5%.

Le cours de Carmat battait plus fort aujourd'hui (+6%). La medtech a obtenu les autorisations réglementaires nécessaires à la reprise des implantations de son coeur artificiel dans un cadre commercial.

Valeurs en baisse

Toujours aussi volatil, Atos repart nettement dans le rouge avec une chute de 10,67%.

Plastic Omnium freine également après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel légèrement en dessous des attentes même s'il a confirmé ses objectifs annuels. Quoiqu'il en soit, UBS est à vendre sur le titre de l'équipementier avec un objectif de cours de 13 euros.

Ipsen se replie alors que l'autorité de santé américaine a annoncé sa décision de reporter la réunion du Comité consultatif sur les traitements des maladies endocriniennes et métaboliques concernant son candidat-médicament expérimental palovarotène, initialement prévue le 31 octobre.

Le verre était également à moitié vide pour Rémy Cointreau (-4,7%). Alors certes, le chiffre d'affaires du 2e trimestre de son exercice décalé est ressorti supérieur aux attentes à 457 millions et les objectifs pour l'exercice 22-23 confirmés mais Oddo pointe que le groupe a insisté sur une normalisation des tendances au second semestre ce qui, je site la société de gestion, "pourrait inciter certains investisseurs à considérer que le cycle de beau momentum arrive à sa fin".

Sur le CAC 40, ce sont Worldline et Orange qui sont sanctionnés après la publication de leurs trimestriels et malgré la conformation de leurs objectifs annuels.

LG (redaction@boursorama.fr)