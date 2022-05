Le debrief Bourse du 25 mai : petite séance pour le CAC 40 qui finit à +0,73%

information fournie par Boursorama • 25/05/2022 à 18:00

On aime plutôt bien les séances comme ça. Après avoir piétiné une bonne partie de la journée passant même dans le rouge à la mi-journée, le CAC 40 a décidé ensuite qu'il allait faire marche avant toute et clôture à +0,73% vers les 6299 points et 3,2 milliards d'euros échangés. Petite séance donc...

Outre-Atlantique aussi, l'ambiance est pour le moment au beau fixe mais forcément on guette ce soir 20 heures, heure de Paris, pour prendre connaissance du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, celle du 4 mai, pour en apprendre plus sur l'état d'esprit des différents membres de la banque centrale américaine. A 17h45 côté indices, on a un Dow Jones qui gagne 0,2% vers les 31.991 points et un Nasdaq à +0,8% vers les 11.354 points.

Valeurs en hausse

Faurecia finit en pole position du SBF 120. Par ailleurs aujourd'hui, on a appris que Blackrock dépassait les 5% du capital et des droits de vote de l'équipementier auto.

Derrière, on va retrouver Société Générale, Technip Energies et M6

Sur le CAC 40, derrière Société Générale c'est TotalEnergies qui avait le plus de jus. La major tenait ce matin son assemblée générale des actionnaires. Ceux-ci ont d'ailleurs validé à 89% la résolution climat du groupe qui a par ailleurs annoncé l'acquisition de 50% de Clearway Energy Group, cinquième acteur des énergies renouvelables aux Etats-Unis.

A noter enfin sur le SRD que Compagnie des Alpes était sur la pente très ascendante (+14,5%). A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, le groupe a rehaussé ses perspectives annuelles : il vise désormais un chiffre d'affaires et un excédent brut d'exploitation supérieurs à ceux de l'exercice de référence 2018-2019 dès l'exercice en cours. Jusque-là, le retour au niveau d'avant crise était attendu lors de l'exercice 2022-2023.

Valeurs en baisse

Sodexo n'était pas dans son assiette. Le groupe de restauration collective renonce à une cession minoritaire de son pôle Avantages et Récompenses, l'opération n'étant pas jugée suffisamment créatrice de valeur. « Nous nous attendons à ce que les investisseurs soient déçus par cette nouvelle, car la vente d'une participation était considérée par beaucoup comme un événement de " cristallisation de la valeur" », expliquent les analystes de Barclays dans une note du jour.

McPhy Energy, Icade et Altarea se replient également et puis sur le CAC 40 c'est Hermès qui finit en queue de peloton devant Schneider Electric et Orange.

