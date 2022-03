Le debrief Bourse du 24 mars : séance indécise à la Bourse de Paris

information fournie par Boursorama • 24/03/2022 à 18:32

Le CAC 40 a dessiné de jolies montagnes aujourd'hui. Une façon de dire que le marché est resté indécis en ce jour d'intense ballet diplomatique puisque pas moins de trois sommets – OTAN, G7 et Union européenne – réunissent les chefs d'Etat et de gouvernement occidentaux. De nouvelles sanctions ont annoncées à l'encontre de la Russie.

Sanctions qui ciblent notamment des dizaines de sociétés du secteur de la défense et 328 élus de la Douma, la chambre basse du Parlement russe. Résultat, l'indice français finit en repli 0,39% vers les 6555 points et 3,9 milliards d'euros échangés.

Outre-Atlantique, les marchés ont eux été portés par de bonnes statistiques et notamment la croissance de l'activité du secteur privé qui accélère nettement en mars avec un indice PMI composite à 58,5, un plus haut de huit mois. A 17h45, on a donc un Dow Jones à +0,6% vers mes 34.570 points et un Nasdaq à +1,12% vers les 14.078 points

Valeurs en hausse

Les valeurs de la tech, à l'image de Soitec qui finit en tête du SBF 120 ou encore STMicro

Comme hier, Air Liquide termine en pole position du CAC 40. Hier, Goldman Sachs avait ajouté le titre à sa liste de valeurs préférées.

Et toujours sur le CAC, le plébiscite se poursuit pour Thales. Le groupe d'électronique et de défense qui gagne désormais près de 57% depuis le début l'année

Valeurs en baisse

Quatre à la suite pour Virbac qui enchaine les séance dans le rouge et reste sous pression après la publication de ses résultats 2021 pourtant sans mauvaise surprise

Trigano aussi est resté sur le bord de la route. Les investisseurs ont visiblement été déçus par l'activité semestrielle pourtant honorable avec un chiffre d'affaires en hausse de 8,4% en PCC, à 1,49 milliard d'euros.

Elior et Ubisoft complètent le palmarès sur le SBF 120.

Sur le SRD, grosse chute de tension pour Voltalia. Les chiffres 2021 du producteur d'énergies renouvelables ont déçu avec une perte nette d'1,6 million d'euros, contre un bénéfice de 7,9 millions en 2020.

Toujours sur le SRD, repli marqué aussi pour Carmila. Le fonds LVS II Lux VII a cédé 6,8 millions de titres de la foncière à Carrefour.

Sur le CAC 40 Veolia et Eurofins constituent le duo des plus fortes baisses

