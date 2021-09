Le debrief Bourse du 23 septembre : 3e séance de hausse consécutive pour le CAC 40

information fournie par Boursorama • 23/09/2021 à 18:27

Jamais deux sans trois, le CAC 40 signe une nouvelle séance de hausse aujourd'hui, finissant en progression de 0,98% vers les 6.702 points. Les investisseurs ont été au final plutôt rassurés par les annonces de la Fed. La réduction des achats d'actifs est désormais bien intégrée mais les membres du comité monétaire ont surpris en n'excluant pas une possible hausse des taux dès la fin 2022 et non plus en 2023, ce qui aurait pu doucher l'enthousiasme du marché.

Mais non, d'ailleurs ça monte aussi de l'autre côté de l'Atlantique à 17h45 : un Dow Jones qui prend 1,45% vers les 34.755 points et un Nasdaq à +0,86% vers les 15.025 points. Même les difficultés d'Evergrande semblent désormais laisser les investisseurs de marbre alors qu'on évoque un démantèlement du conglomérat chinois.

Valeurs en hausse

Et ça roule sans problème pour Trigano. Au 4e trimestre de son exercice 2020-2021, le fabricant de camping-cars a affiché une croissance de 4,9% de son chiffre, à 659,4 millions d'euros. Trigano explique aussi que les carnets de commandes saturent ses capacités de production de la saison 2022. Cerise sur le gateau : compte-tenu d'un niveau de trésorerie supérieur à 500 millions d'euros début septembre, le directoire a décidé un acompte sur dividende de 3,20 euros par action.

Ca accélère aussi pour les équipementiers auto Valeo et Faurecia. Faurecia qui a pourtant revu à la baisse ses objectifs financiers annuels en raison d'une production automobile mondiale toujours pénalisée de la pénurie de semi-conducteurs. Le groupe table désormais sur une marge opérationnelle de 6% à 6,2%, contre environ 7% auparavant, et sur un chiffre d'affaires de 15,5 milliards d'euros, contre au moins 16,5 milliards. Mais pour Oddo BHF "le marché salue avant tout le fait que Faurecia donne de la visibilité sur ses prévisions dans ce contexte volatil."

Valneva grimpe également la biotech française poursuit les discussions avec la Commission européenne concernant un potentiel contrat de fourniture du vaccin contre le covid-19. Elle étudie également toute opportunité de fournir VLA2001 à d'autres clients, sous réserve de résultats cliniques concluants

Sur le CAC 40, c'est Veolia qu'on retrouve en tête

Valeurs en baisse

JCDecaux signe le plus fort repli du SBF 120 devant ADP et Orpea qui reste sous pression malgré les résultats solides dévoilés mardi.

Et puis sur le CAC 40 c'est le nouvel arrivé Eurofins Scientific qui finit bon dernier mais avec une chute limitée -1,43%.

