Le debrief Bourse du 23 avril : le CAC 40 termine en légère baisse

Boursorama • 23/04/2021 à 18:17

Malgré l'amélioration de l'activité dans le secteur privé en zone euro en mars, le marché montre des signes d'essoufflement.

A l'issue d'une semaine mitigée, le CAC 40 termine la séance sur une légère baisse vers les 6257 points.

Du côté des valeurs,

ArcelorMittal affiche la plus forte hausse : +2,77%.

Vivendi s'offre une progression de 2,76%, après avoir annoncé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, porté par les performances d'Universal Music Group (UMG) et de sa filiale d'édition Editis.

Publicis est également recherché avec presque 2% de hausse.

Veolia est soutenu par un relèvement de recommandation de Barclays à "surpondérer" contre "pondération en ligne" avec un objectif de cours à 32 euros contre 24 euros. Le titre progresse de 1,94%.

Le titre Hermès continue de briller après la publication de ses résultats. Il est également soutenu par plusieurs notes d'analystes. Oddo BHF a par exemple rehaussé à 1161 euros son objectif de cours, contre 1022 euros précédemment. Sur la semaine Hermès gagne plus de 2%.

A l'inverse, Danone accuse la plus forte baisse de l'indice. Sanofi et Airbus perdent également du terrain respectivement 1,40% et 1,25%.

Sur le SBF 120,

Ipsos affiche la plus forte hausse après avoir annoncé une croissance organique de son chiffre d'affaires d'un peu plus de 14% au premier trimestre.

Seb est à l'honneur après avoir révélé une performance trimestrielle supérieure aux attentes. Les ventes du groupe se sont établies à 1,852 milliard d'euro, soit une hausse de plus de 27% sur un an. Des résultats qui poussent Société Générale a relevé sa recommandation de « conserver » à « achat » avec un objectif de cours de 169 euros contre 144.

A l'inverse, Valneva se replie pénalisé par l'échec sur un accord avec l'UE pour la fourniture de doses de vaccins contre la Covid-19.

Solutions 30 recule de ...le groupe publiera mercredi ses résultats annuels

EDF est également sanctionné après la confusion autour du projet "Hercule" de réorganisation de ses activités. Le projet n'est in fine pas abandonné, seul le nom d'Hercule l'est.

Enfin, on termine par les marchés américains où le projet de durcissement de la fiscalité sur les gains en capital a jeté un froid, justifiant au passage des prises de bénéfices sur la tech. Au moment de la clôture parisienne, la Bourse de New York tente toutefois un rebond...