Le debrief Bourse du 22 janvier : 3e séance de repli consécutive à Paris

Boursorama • 22/01/2020 à 19:27

Le CAC 40 a de la fièvre depuis trois jours. Troisième séance de repli consécutive et un indice qui termine à -0,58% vers les 6011 points. Les investisseurs s'inquiétant notamment de l'épidémie de coronavirus en provenance de Chine et qui est en train de s'étendre à plusieurs continents.

Aux Etats-Unis on reste serein, le Dow Jones est stable vers 17h45 et le Nasdaq progresse de 0,5% vers les 9149 points. A noter la bonne surprise d'IBM qui a annoncé une progression inattendue de ses revenus au 4e trimestre pour la première fois depuis quatre trimestres.

Valeurs en vue

En hausse

En tête du SBF 120, Amundi. Le marché apprécie l'acquisition annoncée de 100% du capital de la filiale de Banco Sabadell spécialisée dans la gestion d'actifs en Espagne, pour 430 millions d'euros. La finalisation de cette transaction est attendue au cours du 3e trimestre.

Derrière, on retrouve Rubis Teleperformance et Alstom. Selon Bloomberg, Bombardier réfléchirait à un rapprochement de ses activités ferroviaires avec celles du groupe français.

Sur le SRD, Pierre et vacances ne s'est pas reposé. Au premier trimestre clos fin décembre de son exercice 2019-2020, le groupe a affiché un chiffre d'affaires de 375 millions d'euros en baisse de 4,6% en données publiées, notamment pénalisé par le pôle de développement immobilier. Mais sur la période, le pole tourisme a grimpé de 14,2% et ça c'est encourageant. Les perspectives aussi ont rassuré. Portzamparc et Gilbert Dupont sont désormais à l'achat sur la valeur

Et puis il y a toujours une biotech à la fête en ce moment. Aujourd'hui c'est Adocia : +11,1%

En baisse

Grosse chute pour Soitec. Le spécialiste des plaques pour semi-conducteurs a déçu les marchés. En cause une croissance du chiffre d'affaires qui s'essouffle au 3e trimestre de son exercice 2019-2020 clos en mars : +16% à 135,3 millions d'euros. C'est pourtant très bien mais c'est, largement inférieur aux attentes du marché financier et aux trimestres précédents. Malgré les objectifs annuels sont confirmés nott une croissance du chiffre d'affaires d'environ 30% à périmètre et taux de change constants.

Derrière, les biotechs DBV et Genfit se replient tout comme le producteur de nickel Eramet.

Sur le CAC 40 c'est Sanofi qui signe le plus fort repli (-2,73%) : Liberum est passé "d'achat" à "neutre" avec un objectif de cours abaissé de 99 à 90 euros.

