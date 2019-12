Le debrief Bourse du 20 décembre : fin de semaine record à Paris !

Boursorama • 20/12/2019 à 18:47

Quelle fin de semaine. le CAC 40 finit la journée en hausse de 0,82%, à 6021,53 points, c'est un record annuel à quelques jours de la fin de 2019.

Déjà soutenue par la bonne tenue de Wall Street, la séance est animée par la journée des «quatre sorcières» et qui consiste au débouclement simultané de plusieurs types de contrats à terme et options sur les indices et actions. Ca implique généralement plus de volumes (7,2 milliards d'euros échangés aujroud'hui) et de volatilité et force est de constater que ca s'est plutôt bien passé. Sur la semaine, l'indice progresse de 1,7% et il gagne désormais plus de 27% depuis janvier impressionnant

Aux Etats-unis aussi, c'est l'euphorie et les records tombent les uns après les autres, le Dow Jones gagne 0,4 vers les 28.498 points et le Nasdaq progresse de 0,42% vers les 8.924 points, le tout vers 18h. On a appris hier par la bouche du secrétaire américain au Trésor que l'accord dit de «phase 1» avec la Chine serait signé début janvier.

Bon pas forcément beaucoup d'actualités sur les valeurs, tout le monde profite de l'ambiance avec 287 valeurs en hausse sur le SRD pour 98 en baisse.

Sur le SBF 120 la biotech DBV est une nouvelle fois en tête des hausses devant, une fois n'est pas coutume, ALD et Worldline...

Sur le CAC 40 c'est L'oréal qui termine en beauté aux avant postes de l'indice

A noter que le titre Air Liquide (+1,6%) inscrit un nouveau record absolu à 127,70 euros.

Côté baisses, ca ne s'arrange toujours pas en revanche pour Valeo lanterne rouge du SBF 120 et en baisse de 10% sur un mois

Derrière, on retrouve Eutelsat et Elior

Ah si quand même à noter le gros gadin de Shworoom privé -21,52%. Le groupe de vente en ligne indique que, compte tenu d'une conjoncture économique et d'un contexte social défavorables et des données disponibles à fin novembre, il « s'attend à une baisse de son chiffre d'affaires plus importante qu'anticipée sur le second semestre ». L'objectif de redevenir profitable au second semestre ne sera pas atteint.

LG (redaction@boursorama.fr)