Le debrief Bourse du 19 avril : le CAC 40 rate de peu les 6300 points

Boursorama • 19/04/2021 à 18:06

Nouvelle semaine qui commence et nouvelle séance de hausse pour le CAC 40 qui finit à +0,15% vers les 6297 points, il a même dépassé les 6.300 points en cours de journée puis a faibli avec l'ouverture de Wall Street. Ça fait 5 séances consécutives dans le vert et pour être plus précis Il n'y a d'ailleurs eu que trois journées de baisse, sur les 17 dernières séances de Bourse...! Attention quand même tout cela se fait dans des volumes limités, seulement 2,6 milliards d'euros aujourd'hui

La semaine s'annonce par ailleurs fournie alors que les publications de résultats trimestriels vont se multiplier.

Aux Etats-Unis, l'ambiance est plus lourde. A 17h45 le Dow Jones se replie de 0,4%, ver les 34.053 points et le Nasdaq recule de façon plus marquée : -1% vers les 13.901 points. Là aussi la semaine va être rythmée par les résultats.

Valeurs en hausse

Sopra Steria domine les progressions du SBF 120. La SII profite notamment d'une opinion positive de Kepler Cheuvreux qui reste à l'achat sur le titre tout et relevant son objectif de cours de 165 à 185 euros.

Derrière, on retrouve la biotech Valneva qui développe un vaccin contre la covid-19, suivi par Virbac et Largardère

Sur le CAC 40, c'est Worldline qui s'impose. Selon une information de l'Agefi, le spécialiste des paiements pourrait lancer dans les prochains jours le processus de cession de son activité de terminaux.

On retrouve ensuite Vinci, à la veille du détachement de coupon du titre. Le groupe de BTP et concession publiera ses résultats du premier trimestre jeudi après Bourse.

Valeurs en baisse

Faurecia est resté sur le bord de la route aujourd'hui. AU premier trimestre, l'équipementier automobile a pourtant réalisé un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros, en hausse de 12,2 % à périmètre et taux de change constants, au-dessus des attentes. Il a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels, en l'absence d'un nouveau confinement de grande ampleur, tablant ainsi sur un retour de la marge opérationnelle à environ 7%. Les investisseurs ont pris des bénéfices sur un titre qui grimpe de 50% depuis un an.

A noter également le repli d'un autre équipementier auto : Plastic Omnium.

Sur le CAC 40, prises de bénéfices sur STMicro et Publicis, il faut dire que le groupe signe la 2e meilleure performance de l'indice depuis le début de l'année derrière Saint-Gobain...

LG (redaction@boursorama.fr)