Le debrief Bourse du 15 novembre : rien n’arrête le rallye !

information fournie par Boursorama • 15/11/2021 à 18:25

Bon démarrage pour la Bourse de Paris qui poursuit son ascension. Le marché est toujours porté par les bons résultats trimestriels. En outre, la progression plus importante que prévu de la consommation et de la production industrielle en Chine rassurent les marchés. Les inquiétudes relatives à l'inflation sont ainsi relayées au second plan.

Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 0,53% vers les 7128 points.

Du côté des valeurs,

Worldline se réveille enfin ! Le titre avance de 2,72%, porté par Bank of America qui reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours à 80 euros. Pour rappel le titre a perdu 36% depuis le début de l'année.

Le secteur bancaire est également sous le feu des projecteurs. BNP Paribas progresse de 3,29%, son plus haut depuis le début de l'année. C'est aussi la plus forte hausse du jour sur le CAC 40. La banque est portée par une information de Reuters selon laquelle elle envisage une cession de sa filiale américaine Bank of the West.

Toujours du côté des hausses, Airbus est porté par cette annonce d'une méga commande de 255 A321. Le titre gagne 1,69%.

Dans le luxe, Hermès s'offre un nouveau plus haut à 1500 euros l'action. Le titre avance sur cette séance de 1,45%.

Enfin Engie en hausse de 1,64% grâce à Morgan Stanley qui remonte son objectif de cours à 18 euros contre 17.

A l'inverse, ArcelorMittal affiche la plus forte baisse : -2,72%. Unibail-Rodamco-Westfield affiche une nouvelle séance de baisse : -1,27%.

Sur le SBF 120, les investisseurs retrouvent de l'intérêt pour Edenred. L'assureur-crédit Coface est également recherché.

A contrario, Aperam est pénalisé par des prises de bénéfices après ses bons résultats pour le troisième trimestre.

Outre-Atlantique, malgré le choc d'une inflation au plus haut depuis 31 ans le mois dernier, le marché reste orienté à la hausse. Au moment de la clôture parisienne, les trois indices de la Bourse de New York évoluaient dans le vert.

Voilà c'est tout pour ce soir mais n'oubliez pas toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.