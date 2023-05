Le debrief Bourse du 15 mai : le CAC 40 hésite en ce début de semaine

information fournie par Boursorama • 15/05/2023 à 18:14

La bourse de Paris commençait plutôt bien la semaine avec une hausse notable jusqu'à 13h30. Par la suite, les investisseurs ont été confrontés à la publication de l'indice 'Empire State', qui évalue l'activité manufacturière dans la région de New York. Pour ce mois l'indice a chuté à -31,80 comparé à un consensus de -3,70.



Dans le fil de l'actualité, la production industrielle de la Zone Euro a enregistré une baisse plus importante que prévue en mars, avec un recul de 4,1%



Puis, l'ONG Observatoire des multinationales a révélé que les dividendes versés aux actionnaires du CAC40 ont atteint un nouveau record en 2022, s'élevant à 67,5 milliards d'euros, soit une augmentation de 10 milliards par rapport à l'année précédente. TotalEnergies et LVMH figurent parmi les entreprises en tête du classement, avec respectivement 10 milliards et 6 milliards d'euros de dividendes versés.



Bref, pour aujourd'hui l'indice parisien termine la journée sur une micro-hausse de 0.05 % vers les 7 418 points, dans un volume d'échanges relativement faible de 2,2 milliards d'euros à la clôture.



Du côté des valeurs, on retrouve en tête de l'indice Parisien Alstom qui réalise une troisième séance de hausse consécutive. L'action monte de 5,23% et se négocie dorénavant à plus de 25€. La direction de l'équipementier ferroviaire semble avoir réussi à rassurer le marché en communiquant sur ses perspectives d'avenir.



Dans son sillage, AXA progresse de 2,43%, le groupe affiche au titre du premier trimestre 2023 des revenus en hausse de 1% en comparable.



A l'inverse, EssilorLuxottica est pénalisé sur cette séance, le titre cède du terrain. On retrouve également Engie, Publicis et STMicro qui sont en territoire négatif.



Du côté du SBF 120,

Valneva et Elior sont au coude à coude pour tirer la meilleure performance. Les titres progressent respectivement de 6,27% et 5,54%. Autres valeurs bien orientées, OVHCloud, Voltalia et Casino qui met un terme à sa longue série de baisse consécutive.



Malheureusement de l'autre côté Solvay est lanterne rouge, l'action lâche 2,23%, suivi de Ipsos et SEB.



Enfin pour terminer, à la clôture Parisienne, les indices outre-Atlantique affichaient une évolution positive de quelques points. Il convient de noter que le calendrier de la semaine sera chargé, avec des données attendues telles que les ventes au détail et les indicateurs avancés du Conference Board pour le mois d'avril.

AM (redaction@boursorama.fr)