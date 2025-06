Des partisans de l'ex-présidente argentine Kirchner se rassemblent devant son domicile

information fournie par AFP Video • 17/06/2025 à 18:13

Des partisans de l'ancienne présidente argentine Cristina Kirchner se rassemblent devant son domicile, tandis que la justice doit se prononcer sur son assignation à résidence de six ans pour corruption. La Cour suprême a confirmé sa condamnation à une peine de six ans de prison et d'inéligibilité à vie pour fraude - sur des marchés publics - pendant sa présidence, un jugement retentissant contre cette figure de la politique argentine depuis 20 ans, successivement Première Dame, cheffe de l'Etat et vice-présidente. IMAGES