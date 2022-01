Le Debrief Bourse du 13 janvier : le CAC 40 repart à la baisse

information fournie par Boursorama • 13/01/2022 à 18:49

Après deux séances de rebond le CAC 40 repart à la baisse aujourd'hui et termine la séance à -0,5% vers les 7201 points et presque 4 milliards d'euros échangés. Aux Etats-Unis, les indices évoluent en ordre dispersés. Si le Dow Jones progresse de 0,5% à 17h45 vers les 36.474 points, le Nasdaq est, lui, à nouveau sous pression et cède 0,45% vers les 15.119 points. Les investisseurs se préparent désormais pour la saison des résultats qui s'ouvre demain avec la publication des banques JPMorgan Chase, Citi et Wells Fargo.

Valeurs en hausse

Et c'est Sopra Steria qui domine le SBF 120 aujourd'hui. Le groupe de conseil en innovation qui a annoncé de bons résultats préliminaires, dépassant toutes les objectifs. La croissance organique devrait s'inscrire entre 6,3 et 6,4% (guidance > 6 %). Le FCF est attendu supérieur à 250 ME contre entre 150 et 200 ME selon la prévision. Des annonces qui l'ont emporté sur la nomination surprise, annoncée hier soir, de Cyril Malargé au poste de directeur général du groupe. Il succédera à Vincent Paris à compter du 1er mars. Devant ces chiffres, Oddo BHF a confirmé son conseil à "surperformance" sur le titre, avec un objectif de cours relevé à de 205 à 216 euros

Ca roule aussi pour Renault qui s'est déclaré confiant pour l'année à venir grâce aux effets de sa restructuration et du renouvellement de sa gamme, ce qui devrait l'aider à compenser la crise persistante des semi-conducteurs. La marque au losange publiera ses résultats 2021 le 18 février. La marque Renault qui vise non plus 90% mais 100% de ventes électriques en Europe en 2030, selon son directeur général Luca de Meo. Les valeurs de l'auto sont d'ailleurs bien orientées à l'image des équipementiers Valeo ou Faurecia ou du constructeur Stellantis.

En progression également sur le CAC 40, STMicro. Credit Suisse a renouvelé son opinion à "surperformance" sur le spécialiste des semi-conducteurs et relevé son objectif de cours de 49,50 à 60 euros.

Valeurs en baisse

On retrouve à nouveau Sartorius Stedim et Biomérieux

Les valeurs du luxe sont également attaquées à l'image de Kering et Hermès, Hermès qui perd désormais 13% depuis le début de l'année.

