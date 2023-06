Le debrief Bourse du 12 juin : Paris démarre bien la semaine.

information fournie par Boursorama • 12/06/2023 à 18:00

En attendant les chiffres de l'infation et les banques centrales plus tard dans la semaine, le CAC 40 débute du bon pied, progressant de +0,52% vers les 7.250 points. Bon tout cela se fait encore dans des volumes réduits : 2,76 milliards d'euros échangés, il faudra s'en contenter...

Même attente plutôt sereine sur les marchés américains avec un Dow Jones en progression de 0,12% à 17h45 et un Nasdaq qui gagne 0,6%. A noter la batterie de Tesla qui semble sans limite alors que l'action du constructeur de véhicule électrique est en train d'aligner une 12e séance de progression.

Valeurs en hausse

Nouvel épisode du feuilletion Casino. Selon le quotidien Les Echos, Auchan suivrait de près le dossier du distributeur. Une rencontre se serait tenue entre le group et le trio Zouari-Niel-Pigasse ainsi que le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Avec ce dernier, Auchan serait prêt à discuter d'un projet industriel uniquement dans le cas où son opération réussirait. Si Casino prend 10,3%, Rallye explose littéralement de plus de 122% à la clôture.

Un peu plus loin derrière sur le SBF 120, on retrouve Nexans : Bank Of America a relevé son opinion sur le titre du fabricant de câbles de "sous-pondérer" à "acheter" et un objectif de cours rehaussé de 65 à 100 euros. La banque américaine pointe notamment "l'exposition directe de Nexans aux dépenses croissantes en infrastructures de réseaux et à l'éolien offshore qui représente environ 50% de son excédent brut d'exploitation".

Voltalia et Solutions 30 sont également bien orientées

Sur le CAC 40, c'est Teleperformance qui fait la course en tête.

Valeurs en baisse

SES est en orbite basse aujourd'hui. Le fournisseur de communications satellites SES est pénalisé par l'an départ de son directeur général Steve Collar à la fin du mois.L'intérim sera assuré par le directeur technique de l'entreprise, Ruy Punto.

Altarea aussi se replie. Le groupe immobilier détachait aujourd'hui un acompte sur dividende de 5 euros.

Les parapétrolières et pétrolières TotalEnergies ou encore CGG se replient dans le sillage du brut qui perd plus de 3% à un peu plus de 72,50 dollars le baril... malgré les annonces récentes de l'Opep+.

Sur le CAC 40, en plus de TotalEnergies, on retrouve Vivendi et Orange parmi les replis les plus marqués.

