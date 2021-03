Le debrief Bourse du 11 mars : le CAC 40 reprend les 6000 points, porté par les annonces de la BCE

Boursorama • 11/03/2021 à 18:17

Eh bien voilà, ça y est : le CAC 40 termine la journée sur une nouvelle progression : +0,72% et il repasse les 6.000 points pour finir à 6033,76 points. Le temps fort de cette journée, c'était bien sûr la réunion de la Banque centrale européenne. Si l'institution monétaire a maintenu sans surprise ses taux inchangés, elle a fait sensation en annonçant une accélération de ses achats de titres sur les marchés dans le cadre du Plan d'achats d'urgence pandémique (PEPP) et ce, à partir du deuxième trimestre.

Le temps est également au beau fixe aux Etats-Unis grâce à de bons chiffres concernant les inscriptions hebdomadaires au chômage et ce plan de relance adopté par le Congrès et qui pourrait être finalement signé dès demain par Joe Biden. Le Nasdaq est carrément à +2,4% à 17h45 vers les 13.383 points quand le Dow jones est à +1% vers les 32.642 points.

Valeurs en hausse

Le cours d'EDF était électrique aujourd'hui +10,9%. Selon des sources proches du dossier, les négociations entre Paris et la Commission européenne sur le projet de restructuration du groupe seraient entrées en phase finale. Baptisé Hercules, ce projet vise à réorganiser l'entreprise en trois entités afin de lui donner plus de moyens financiers.

Derrière on retrouve Eurazeo alors que la société d'investissement a publié un actif net réévalué par action record à fin 2020 à 85,40 euros. Eurazeo, qui ne possède plus que des actifs non cotés en portefeuille, a par ailleurs confirmé son intention d'accélérer son programme de cessions cette année et la suivante.

Derrière CGG et Solutions30 sont également bien orientés.

Et sur le CAC 40, ce sont les cycliques et les technos qui sont à l'honneur avec Arcelormittal, Worldline, STMicro et Dassault systèmes. Les trois valeurs du luxe Hermès, LVMH et Kering brillent également...

Valeurs en baisse

Nouvelle séance de repli pour le groupe d'énergie Neoen qui cède désormais près de 30% depuis le début de l'année

Derrière, on retrouve JCDecaux. Le groupe de communication extérieure affiche une perte nette de 604,6 millions d'euros en 2020, la première de son histoire. En conséquence, il n'y aura pas de versement de dividende cette année. Les perspectives ne sont guère plus encourageantes puisque pour le premier trimestre, JCDecaux table sur un recul organique de son chiffre d'affaires ajusté autour de 40%.

Sur le CAC 40, c'est Renault qui signe le plus gros coup de frein suivi par les bancaires Société Générale et Crédit Agricole, pénalisées par la détente sur les taux longs dans la foulée de la réunion de la BCE.

LG (redaction@boursorama.fr)