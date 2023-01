Le debrief Bourse du 11 janvier : +0,8% pour le CAC 40

information fournie par Boursorama • 11/01/2023 à 18:00

A peine le temps de reprendre son souffle que le CAC 40 renoue avec la hausse et finit la journée à +0,8% vers les 6.924 points et 3,8 milliards d'euros échangés, anticipant déjà des chiffres de l'inflation rassurants demain aux Etats-Unis, on verra bien ce qu'il en est.

C'est la même ambiance optimiste qui prévaut à Wall Street avec, à 17h45, un Dow Jones qui grimpe de 0,2% vers les 33.784 points et le Nasdaq qui tente la passe de quatre séances dans le vert à +0,9% vers les 10.838 points. Je vous parlais hier de l'accès de fièvre sur Bed Bath & Beyond et bien il se poursuit aujourd'hui avec un titre qui gagne plus de 52%, attention quand même tout cela est très spéculatif et très risqué.

Valeurs en hausse

On retrouve un peu toujours les mêmes noms en ce moment...

Orpéa n'en finit plus de rebondir et accélère encore l'allure aujourd'hui pour finir en tête du SBF 120 à +14,30%.

C'est un peu la même histoire pour Atos qui, après une année 2022 à oublier fait pour l'instant partie des grands gagnants de 2023 avec une progression de 35% depuis le début de l'année.

Toujours sur le SBF 120 on retrouve également Sartorius Stedim et SES Imagotag qui se rattrapent de belle manière après des séances laborieuses.

Sur le CAC 40, les valeurs du luxe ont les faveurs des investisseurs à l'image de Kering et de LVMH qui a même décroché un nouveau record historique à 775,30 euros.

Valeurs en baisse

Décidément, nouvelle séance compliquée pour Eurofins Scientific. Le titre du groupe de bioanalyse, lanterne rouge du SBF 120, a été dégradé par Deutsche Bank et Jefferies, le premier passant à "vendre" et le second à "sous-performance". Les deux cabinets d'analystes étaient auparavant à "conserver" avec un objectif de cours de 80 euros pour Deutsche Bank et de 70 euros pour Jefferies. Ils la ramènent tous deux à 58 euros.

Derrière on retrouve Verallia, CGG et Scor.

Sur le CAC 40, en plus d'Eurofins, Thales, Teleperformance et Société Générale sont à la peine. Airbus perd un peu plus de 1%. L'avionneur a annoncé avoir livré 661 avions commerciaux en 2022, contre 611 l'année précédente, c'est bien... mai c'est en dessous des attentes des analystes et loin des 720 prévus. Le président du groupe l'a reconnu invoquant toutefois "la complexité de l'environnement opérationnel".

LG (redaction@boursorama.fr)