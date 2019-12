Le Débat - Libye : piège infernal

France 24 • 09/12/2019 à 20:36

Une équipe de France 24 s'est rendue en Libye, un pays déchiré par la guerre civile depuis le renversement du colonel Muhammar Kadhafi en 2011, et plus encore ces huit derniers mois avec l'offensive lancée de l'Est libyen par les forces du maréchal Khalifa Haftar. Bien décidé à conquérir Tripoli, cet ancien dignitaire entré en disgrâce se pose en rempart contre les jihadistes - un nouveau Kadhafi disent de lui ses adversaires. Les combats autour de la capitale ont fait des centaines de morts et plus de 120 000 déplacés.