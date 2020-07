La mobilisation de la Jeunesse africaine pour le climat

France 24 • 03/07/2020 à 23:40

86% des jeunes du continent estiment subir les conséquences néfastes du changement climatique.

Pour en parler, Vanessa Nakate, jeune militante pour l'écologie et fondatrice du mouvement "Rise Up!", est avec nous depuis Kampala, en Ouganda.

Inspirée par Greta Thunberg, elle nous parle de son engagement pour la protection de l'environnement en Afrique, des effets du changement climatique dans son pays et de la nécessité des dirigeants politiques à agir pour la Planète.