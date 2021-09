"L'Amérique d'abord" : la diplomatie de Joe Biden suscite la controverse

information fournie par France 24 • 23/09/2021 à 14:27

L'Assemblée générale des Nations Unies a fait son grand retour en présentiel cette semaine à New York, après un an et demi de pandémie de Covid-19. Une centaine de chefs d'État se sont déplacés, à l'instar de Joe Biden qui a prononcé son premier discours de président des États-Unis à la tribune. Pour lui, le monde se trouve "à un tournant" de son histoire et les États-Unis sont "engagés pour un monde plus pacifique". Sa politique étrangère a pourtant suscité de vives critiques ces derniers mois.