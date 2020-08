Idriss Déby Itno : "Nous aurons encore à faire avec Boko Haram pour longtemps"

France 24 • 10/08/2020 à 21:28

Dans un entretien, accordé samedi 8 août à Alain Foka, le président du Tchad, Idriss Déby Itno, revient sur la lutte contre les terroristes de Boko Haram. Il estime que la force mixte multinationale "n'a pas suffisamment fait le travail pour nous permettre d'endiguer ce mal" et prédit que les incursions des jihadistes "vont continuer" dans le bassin du Lac Tchad. Le chef d'État tchadien s'exprime également sur la guerre en Libye et accuse le camp de l'Ouest libyen "d'héberger les terroristes et de recruter des mercenaires", affirmant implicitement son soutien au maréchal Haftar.