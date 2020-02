Hugo Micheron : "Le jihadisme n'est pas superposable à la question des banlieues"

France 24 • 06/02/2020 à 12:43

Pendant près de cinq ans, le chercheur Hugo Micheron a mené une vaste enquête sur le jihadisme. Il s'est entretenu avec des jihadistes et des candidats au jihad, à l'étranger et en France, dans les quartiers comme dans les prisons françaises. Son objectif était de "réinvestir le terrain" et de "faire sens" à la vague d'attentat qui a frappé la France et l'Europe de l'Ouest ces dernières années. Il signe une enquête inédite : "Le jihadisme français : quartiers, Syrie, prisons" (Ed. Gallimard) et nous livre ses conclusions. Entretien.