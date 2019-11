France : le gouvernement face à une crise sociale

France 24 • 15/11/2019 à 20:20

Dans l'actualité cette semaine, la France a vu ses étudiants et personnels hospitaliers manifester leur colère face à la précarité.

Aux États-Unis, les démocrates sont passés à la phase supérieure dans l'enquête en vue d'une possible destitution de Donald Trump.

Plus au sud, Evo Morales a quitté la présidence de la Bolivie.

Enfin au Sahel, l'armée malienne a lancé l'offensive contre les groupes jihadistes après les lourdes pertes subies récemment.