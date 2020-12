FCPI Dividende Plus n°8 : investissez dans l'innovation avec Vatel Capital

Partenaire • 01/12/2020 à 15:29

Dans ce tendance de fonds, on évoque avec Marc Meneau, cofondateur et dirigeant de Vatel Capital, la commerciaisation du Fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) Dividendes plus no 8. Avantage fiscal, rendement, type d'investissement réalisé : Marc Meneau revient en détail sur tous les paramètres importants à connaitre avant d'investir dans ce type de produit.

Vatel Capital est une société de gestion indépendante, fondée en 2008 et spécialisée dans l'investissement dans les PME françaises avec une expertise sur des niches sectorielles.

