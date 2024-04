information fournie par AFP Video • 08/04/2024 à 19:38

Face à des lycéens secoués, Dafroza Gauthier, dont la famille a été décimée dans le génocide des Tutsi, lance: "quand on a repéré le tueur, on va sur les lieux du crime au Rwanda, on cherche s'il y a des rescapés et on entame l'enquête". Avec son mari, elle a consacré sa vie à traquer les génocidaires réfugiés en France.