En pleine tempête douanière, le plus grand salon de l'automobile ouvre à Shanghai

Le plus grand salon de l'automobile du monde ouvre ses portes à Shanghai alors que la bataille de droits de douane que se livrent Pékin et Washington freine les ambitions de la Chine à l'export. Le salon réunit près de 1.000 exposants répartis dans 12 énormes pavillons dans l'ouest de la capitale économique du pays, premier marché mondial de l'automobile, et mise sur les voitures électriques et hybrides rechargeables, deux motorisations considérées comme stratégiques par les autorités chinoises. IMAGES