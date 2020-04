En itinérance avec le cirque Arlette Gruss

France 24 • 03/04/2020 à 12:07

Depuis 35 ans, la famille Gruss, pionnière dans le monde du cirque, parcourt les routes de France et d'Europe. Chaque représentation est un moment d'évasion, de magie et de bonheur pour les spectateurs. En coulisses comme sur scène, les techniciens et les artistes font vivre le chapiteau, recouvert par 2 500 m² de toiles. "Vous êtes ici" vous y emmène.