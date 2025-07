Déminer l'Ukraine, du râteau au drone

information fournie par AFP Video • 02/07/2025 à 13:33

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé un décret en vue d'un retrait de l'Ukraine de la Convention d'Ottawa interdisant les mines antipersonnel, plus de trois ans après le début de l'invasion du pays par la Russie, qui utilise, elle, ces charges explosives. Les sols ukrainiens seraient aujourd'hui les plus contaminés au monde en mines et autres munitions, selon l’ONU. Les démineurs professionnels s’activent sur le terrain mais leur tâche est si vaste que de nombreux habitants prennent les devants, à leurs risques et périls. Enjeu crucial pour ce pays qui était l’un des plus grands greniers à céréales au monde, le déminage bénéficie aujourd’hui de nouvelles technologies comme les drones et l'intelligence artificielle.