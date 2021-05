France 24 • 28/05/2021 à 16:44

Avec la réouverture des magasins et des terrasses, le climat des affaires rebondit nettement en France et gagne 15 points en mai, dépassant même son niveau d'avant-crise. Une reprise qui pourrait annoncer la fin du soutien aux entreprises : le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, prévoit une sortie progressive du "quoi qu'il en coûte" même si un second plan de relance de 100 milliards d'euros est prévu.