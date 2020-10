Debrief Bourse du 26 octobre : le CAC 40 plombé par la chute de la tech

Boursorama • 26/10/2020 à 18:31

La combinaison de facteurs pèse sur le moral des investisseurs. Le marché doit en effet se résoudre à l'installation de la seconde vague de l'épidémie de Covid-19 qui rend désormais inéluctable de nouvelles mesures dans les prochains jours ...

De plus, les investisseurs se font désormais à l'idée qu'un plan de relance aux Etats-Unis ne sera pas adopté avant le scrutin du 3 novembre.

Le CAC 40 termine la séance sur une baisse de 1,90 % vers les 4816 points.

Du côté des valeurs,

Le secteur technologique est emporté après les annonces de SAP hier. Le spécialiste de logiciels professionnels a en effet abaissé ses prévisions annuelles en raison de la crise sanitaire. Le groupe allemand connait aujourd'hui sa pire séance boursière depuis 1996. Cette chute historique emporte toute la tech européenne. Capgemini chute de 6,29%, Worldline de plus de 5%, Atos -3,22%.

A noter la forte baisse de Total poids lourd du CAC 40 -3,65% pénalisé par la chute des cours du brut. L'aggravation du contexte sanitaire pèse en effet sur la demande.

Contre la tendance, Peugeot gagne 0,42%. La Commission européenne va donner son feu vert au projet de fusion entre les constructeurs automobiles Fiat Chrysler et PSA, rapporte l'agence Reuters.

Carrefour, Arcelor Mittal et Hermès sont également en légère hausse.

Après avoir bénéficié des résultats encourageants du vaccin contre le covid-19 développé par AstraZeneca, Sanofi a finalement basculé dans le rouge : -0,14%.

A contrario, Sur le SBF 120, la hausse a tenu pour le secteur de la santé avec Albioma qui gagne un peu plus de 1%, Biomérieux 0,79%

A l'inverse, TechnipFMC et CGG sont pénalisés par la nouvelle chute des cours du brut.

Fnac Darty, porté la semaine dernière par ses résultats trimestriels est aussi en fort repli

Maisons du monde lâche également plus de 6%. Le groupe publiera demain soir son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Lourde chute aussi pour Europcar qui fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel divisé par deux et indique qu'il ne lui est désormais plus possible de fixer d'objectifs financiers pour 2020. Le titre perd plus de 7%.

Enfin on termine par les marchés américains où l'accélération du nombre de cas d'infections au Covid-19 poussent à des reconfinements localisés. A cela, l'absence d'accord sur un plan de relance fait lourdement chuter les trois indices.