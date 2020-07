Debrief Bourse du 21 juillet : hausse modérée pour le CAC 40 après l'accord européen (+0,22%)

Boursorama • 21/07/2020 à 18:21

La Bourse de Paris a débuté la journée dans le vert avant d'accélérer à la mi-journée portée par la nouvelle d'un accord entre les états membres de l'Union européenne. Au terme d'un sommet laborieux, les pays sont en effet parvenus à s'entendre sur un plan de relance de 750 milliards d'euros.

Attendu par les marchés, c'est surtout la portée symbolique, celle d'une tentative de coordination des politiques économiques qui a été saluée

Mais la hausse s'est finalement essoufflée avec un CAC 40 qui termine la séance sur une hausse de 0,22% vers les 5104 points...

Du côté des valeurs, les plus cycliques et malmenées pendant la crise ont bénéficié du mouvement haussier. D'abord l'aéronautique avec Airbus qui gagne 3,56% ou encore Thales +2,58%. Le groupe hôtelier Accor en profite également : +3,57% et termine en tête de l'indice.

Les banques sont également bien orientées grâce à UBS qui a fait état de résultats moins mauvais que prévu au deuxième trimestre avec notamment un bénéfice net supérieur aux attentes. Le groupe a en outre indiqué qu'il pourrait reprendre ses rachats d'actions au quatrième trimestre.

A contrario, les compartiments défensifs sont à la traîne : Atos chute de 1,82% et termine lanterne rouge du CAC 40

Sur le SBF 120 maintenant, les titres des groupes parapétroliers sont portés par la hausse des cours du pétrole dopés par les espoirs de relance européenne : CGG affiche la plus forte hausse. TechnipFMC et Vallourec sont également en hausse.

A l'inverse, Sartorius Stedim Biotech est pénalisé par des prises de bénéfices. Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique a publié aujourd'hui des résultats semestriels conformes aux données préliminaires communiquées la semaine dernière. Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 22% à taux de change constants au premier semestre pour atteindre 869 millions d'euros.

Dans l'actualité également, on note le retournement à la baisse de Rémy Cointreau. Le groupe de vins et spiritueux a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires supérieur à ses attentes au premier trimestre de son exercice 2020-2021, grâce à la « résilience » de la consommation au Royaume-Uni et aux Etats-Unis dans un contexte de crise sanitaire.

L'appétit pour le risque se confirme outre-Atlantique favorisé par la publication de résultats encourageants d'études sur des candidats vaccins contre le Covid-19. En début de séance, le Dow Jones progressait de 0,73%, le S& P500, de 0,63% tandis que le Nasdaq prenait 0,65%.