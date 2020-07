Debrief Bourse du 20 juillet : le CAC 40 termine en légère hausse (+0,47%)

Boursorama • 20/07/2020 à 18:14

En attendant les nombreuses publications de résultats d'entreprises cette semaine, les investisseurs ont les yeux rivés sur Bruxelles où au quatrième jour d'un sommet européen, les états membres peinent à s'entendre sur un plan de relance commun post-Covid.

La Bourse de Paris a ouvert en baisse, jusqu'à perdre 1%, avant de passer en territoire positif portée par l'annonce de données favorables concernant deux candidats vaccins contre le Covid-19.

Le CAC 40 termine finalement la séance à +0,47% vers les 5093 points.

Du côté des valeurs, le compartiment technologique est plébiscité avec Teleperformance qui bénéficie d'un relèvement de recommandation de Morgan Stanley qui passe à "surpondérer". Le titre gagne 3,80 % et termine en tête de l'indice.

L'éditeur de logiciels Dassault Systems qui publiera ses résultats du premier semestre jeudi est également bien orienté avec une progression de 3,78%.

A contrario, Accor termine lanterne rouge de l'indice à -2,64%. Le titre du groupe hôtelier est notamment pénalisé par un abaissement de son objectif de cours de la part de Redburn.

Total recule également de 1,83% dans le sillage de la baisse des cours du pétrole toujours fragilisés par une demande en berne...

Dans l'actualité des valeurs, EssilorLuxottica chute de 0,68% après avoir engagé des poursuites judiciaires contre GrandVision. Le numéro un mondial de l'optique engagé dans le rachat du distributeur néerlandais depuis un an cherche en effet à comprendre comment celui-ci gère la crise du Covid-19.

Renault progresse de 1,70%. Le groupe a annoncé un recul de ses ventes de presque 35% au 1er semestre mais constate une amélioration au mois de juin dans l'électrique notamment.

Sur le SBF 120, Natixis est pénalisé par l'annonce de BPCE qui a fait savoir qu'elle ne fera pas d'offre publique pour les actions de la banque française.

Le groupe de vins et spiritueux Rémy Cointreau qui publiera demain matin avant Bourse son chiffre d'affaires du premier trimestre est également en repli.

A l'inverse, Genfit poursuit sur sa lancée et enchaîne une nouvelle séance de hausse.

Dans le secteur, Sartorius Stedim Biotech est toujours porté par ses annonces de la semaine dernière. Le fournisseur de matériels pour le secteur biopharmaceutique a en effet relevé ses prévisions de résultats pour 2020 et vise désormais une croissance des ventes de 26 à 30%.

Outre-Atlantique, la Bourse de New York hésite sur la marche à suivre, tiraillée entre les espoirs de découverte d'un vaccin contre le Covid-19 et les inquiétudes liées à l'augmentation du nombre de cas de contamination. A l'ouverture, le Dow Jones et le S & P 500 étaient quasiment à l'équilibre, tandis que le Nasdaq progressait très légèrement de 0,24%.