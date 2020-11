Debrief Bourse du 13 novembre : le soufflé retombe un peu mais la semaine reste (très) faste

Boursorama • 13/11/2020 à 18:26

Après le rally haussier du début de semaine, les investisseurs sont toujours partagés d'un côté par l'espoir que suscite le vaccin de Pfizer et de BionTech, et de l'autre par l'aggravation de la crise sanitaire. Le CAC 40 termine sur une petite hausse de 0,33% vers les 5380 points. L'indice s'offre néanmoins une progression de plus de 8% sur une semaine, soit sa meilleure semaine depuis juin.

Du côté des valeurs,

Renault est toujours soutenu par les résultats meilleurs qu'attendu de son partenaire Nissan. Le constructeur automobile bénéficie également d'un relèvement d'objectif de cours de Kepler Chevreux qui passe à 30 euros contre 25 euros. Le titre gagne 5,74%. Et c'est tout le secteur qui en bénéficie. Peugeot +1,41%. Plastic omnium +1,99%

Engie s'offre la deuxième place de l'indice +3,19%. Le groupe a publié des résultats en net repli au titre des neuf premiers mois de 2020, particulièrement pénalisés par l'impact du Covid-19 sur ses activités de services, mais a confirmé ses objectifs financiers, ce que saluent manifestement les investisseurs.

Les valeurs technologiques prennent également leur revanche, avec Atos qui progresse de 2,80%

Dans l'actualité également Unibail-Rodamco-Westfield poursuit son ascension et ce malgré la dégradation de sa note successivement par S&P Global et Moody's. Le titre gagne plus de 43% en une semaine.

Le groupe hôtelier Accor qui a lui aussi bien bénéficié de la rotation sectorielle des derniers jours voit sa note de crédit dégradé à BB+ avec une perspective négative par Fitch. Le titre progresse plus modestement aujourd'hui mais s'offre un rebond de presque 22% en une semaine.

Airbus aussi, toujours bien orienté porté par un relèvement de recommandation de J.P. Morgan qui passe de "neutre" à « sous-pondérer » et relève son objectif de cours à 75 euros contre 46 euros 50.

A l'inverse, le luxe se replie. L'Oréal et LVMH sont pénalisés par des prises de bénéfice après leur décollage des derniers jours.

Sur le SBF 120, les foncières commerciales sont encore très bien orientées. Klépierre bénéficie toujours d'un phénomène de rotation sectorielle et s'offre un rebond de plus de 63% en une semaine. Son concurrent Mercialys est également bien placé.

Les parapétrolières CGG et Vallourec profitent toujours du rebond du pétrole qui grimpe de 8% cette semaine pour le baril de Brent

A contrario, Genfit qui publiera son chiffre d'affaires lundi chute.

Outre-Atlantique, les opérateurs s'inquiètent de la résurgence du Covid-19 qui contraint de nombreuses villes à prendre des mesures de restriction sanitaire. Néanmoins, au moment de la clôture parisienne, les 3 indices de la Bourse de New-York évoluent dans le vert tirés par les résultats de Disney et Cisco.