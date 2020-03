"De Gaulle" : Lambert Wilson, l'homme du 18 juin

France 24 • 04/03/2020 à 14:45

Dans ce numéro 100% cinéma, Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les sorties de la semaine. "De Gaulle" est le premier film sur grand écran entièrement consacré à la figure du Général de Gaulle et la lourde charge de l'incarner revient à l'acteur Lambert Wilson. Également au programme : la parole de deux mille femmes réunie dans "Woman", et un repris de justice qui s'improvise prêtre dans "La communion".