Crise économique au LIBAN : Le pays sombre dans la pauvreté

France 24 • 16/07/2020 à 14:15

Situation du Liban : La crise politique s'est vue doublée d'une crise financière et économique, auxquelles s'est ajoutée la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus... Chaque jour, de plus en plus de Libanais basculent dans la pauvreté et ont désormais du mal à se nourrir.