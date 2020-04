Covid-19 : Réunion entre Emmanuel Macron et les professionnels du tourisme

France 24 • 24/04/2020 à 11:00

Emmanuel Macron et quatre ministres s'entretiennent vendredi 24 avril avec des représentants de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme pour étudier les mesures de déconfinement et de soutien à un secteur au bord de l'effondrement.