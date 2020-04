Covid-19 en France : redémarrer le pays par étapes pour éviter une deuxième vague

France 24 • 29/04/2020 à 10:34

Malgré les critiques, les députés français valident le plan de déconfinement du gouvernement, à partir du 11 mai et en fonction de l'évolution de la pandémie de Covid-19. Les crèches et les écoles rouvriront progressivement, les rassemblements seront limités à 10 personnes, le port du masque sera obligatoire dans les transports publics. Le débat sur l'application StopCovid est remis à plus tard. Résumé des principes.